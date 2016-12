Kaffee und Kuchen für Senioren

Langenhagen. Der Verein win – Wohnen in Nachbarschaften bei der KSG Hannover lädt zum Adventskaffee ein. Am Sonntag, 18. Dezember, wird es im Quartierstreff Wiesenau, Freiligrathstrraße 11, weihnachtlich. Der Adventskaffee richtet sich an Seniorinnen und Senioren, die gemeinsam in gemütlicher Athmosphäre Kaffee trinken und Kuchen essen möchten. Möglicherweise wird auch das ein odere andere Weihnachtslied angestimmt und vielleicht findet sich ja Jemand, der oder die ein Gedicht kennt? Der Adventskaffee findet in der Zeit von 15 bis 16.30 Uhr statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Eine Spende für Kaffee und Kuchen in das Spendenschwein ist erwünscht.