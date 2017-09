Kaffee und Kuchen mit Caren Marks

Godshorn. Zu einem Klönschnack mit Kaffee und Kuchen lädt die SPD-Bundestagsabgeordnete Caren Marks die Bürger in Godshorn ein.

Am Freitag, 15. September, wird sie von 15 bis 18 Uhr ihre „mobile Kaffeetafel“ in der Hauptstraße (bei Edeka) in Godshorn aufbauen.