Kaffeetafel der Schützen

Langenhagen (kr). Die Schützen-Gemeinschaft veranstaltet auch in diesem Jahr eine Kaffeetafel für Senioren. Sie findet statt am Sonntag, 3. September, um 16 Uhr im Festzelt im Rahmen des Konzertes der Spielmannszüge und Kapellen. Die Organisation der Kaffeetafel liegt in den Händen von Christa Röder, der ersten Vorsitzenden des Seniorenbeirats und der Unternehmerin Sonja Vorwerk-Gerth, die auch in diesem Jahr wichtiges Sponsering in Sachen Musik betreibt. Anmeldungen zum Kaffeetrinken sind noch möglich bei Christa Röder, Telefon (0511) 78 46 67.