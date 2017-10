Kaminabend in der IGS-Teestube

SPD lädt zu geselliger politischer Diskussion

Langenhagen. Der Kaminabend der SPD hat schon eine kleine Tradition – schon seit 2014 lädt die Abteilung Langenhagen interessierte Bürgerinnen und Bürger zum Gedankenaustausch über politische Themen in kleiner, geselliger Runde ein. „Wichtig ist uns, dass wir hier in lockerer Atmosphäre über alle Themen sprechen und ein Ohr ganz nah dran am Bürger/der Bürgerin haben möchten. Und das Ganze möglichst ohne komplizierte Fachbegriffe oder „Politikersprech“ – das ist sozusagen der besondere Charme des Kaminabends.“ betont Frank Stuckmann, Vorsitzender der SPD Abteilung Langenhagen.Geplante Themen sind unter anderem die zukünftige Entwicklung des Stadtzentrums, sowie der Neu-/Umbau des Schulzentrums. Weiteres Thema soll „Verkehr und Radwege“ sein. Natürlich können auch die Ergebnisse der Bundes- und Landtagswahl diskutiert werden.Der Kaminabend der SPD findet am freitag, 10. November, in der Zeit zwischen 18 und 20 Uhr in der Teestube der IGS statt (Konrad-Adenauer-Straße 21).Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, sind alle interessierten Bürgerinnen und Bürger gebeten, sich bis zum 3. November kurz anzumelden: E-Mail an Langenhagen@SPD-Langenhagen.de oder via WhatsApp an die (01575) 9 63 08 51 schicken. Alternativ unter (0511) 21 39 45 54 eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen.