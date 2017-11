Kanal eingebrochen

Robert-Koch-Straße gesperrt

Langenhagen. Unter der Robert-Koch-Straße ist am Donnerstagabend ein Schmutzwasserkanal eingebrochen. Die Reparaturarbeiten beginnen am Montag, 6. November, um 7 Uhr. Sie dauern voraussichtlich zwei Wochen. In dieser Zeit wird die Robert-Koch-Straße in Höhe der Hausnummer 36 voll gesperrt. Eine Durchfahrt ist nicht möglich. Die Zufahrt bis zur Baustelle ist für Anlieger frei. Weitere Auskunft gibt es bei der Stadtverwaltung telefonisch unter der Rufnummer (0511) 73 07 94 59 oder per E-Mail ralf.wehrenberg@langenhagen.de.