Karneval beim DRK

Langenhagen. Am Freitag, 9. Februar, wird im DRK-Treffpunkt an der Kastanienallee Karneval gefeiert. Neben leckeren Krapfen zum Kaffee oder Tee hat der DRK-Ortsverein auch für schwungvolle Musik gesorgt Der Beginn der Veranstaltung ist um 15 Uhr, und der Ortsverein freut sich auf zahlreiche Besucher. Es ist jeder willkommen, ob kostümiert oder nicht, der gerne wieder einen fröhlichen Nachmittag erleben will.