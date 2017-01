Karneval für Kinder

Langenhagen. Kinderkarneval gibt es im Bistro Leibniz an der Leibnizstraße am Sonnabend, 21. Januar, an 15.11 Uhr. Organisator ist die Langenhagener Karnevalsgesellschaft Blau-Weiß. Der Eintritt ist frei. Zu günstigen Preisen gibt es viele kleine Leckereien, Spiel, Spaß und Tanz sowie ein kleines Programm. Das schönste Kostüm erhält eine Überraschung.