Karten von Unicef

Langenhagen. Die bekannten und beliebten Grußkarten von Unicef werden von Petra und Rainer Lohse an folgenden Terminen verkauft: sonnabends im CCL (Ostseite) am 19. und 26. November sowie am 3., 10. und 17. Dezember, jeweils von 10 bis 13 Uhr.

Weitere Verkaufszeiten gibt es im Gemeindehaus der Elisabethkirche im Rahmen des Weihnachtsmarktes: Freitag, 2. Dezember, von 15 bis 19.30 Uhr; Sonnabend, 3. Dezember, von 14 bis 19.30 Uhr; Sonntag, 4. Dezember, von 12 bis 19 Uhr.