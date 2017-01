Kein Waffenschein

Langenhagen. Ein 39-Jähriger führte zum Jahreswechsel an der Niedersachsenstraße/Ecke Karl-Kellner-Straße eine Schreckschusswaffe mit sich und schoss damit in der Öffentlichkeit in die Luft. Über einen so genannten kleinen Waffenschein, der ihm das Führen einer solchen Schreckschusswaffe erlaubt hätte, verfügt der 39-Jährige nicht. Die Waffe und die Munition sind sichergestellt worden.