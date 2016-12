Keine EC-Zahlung möglich

Langenhagen. Im Bürgerbüro und der Kfz-Zulassungsstelle sind am 29. und 30. Dezember keine Zahlungen mit EC-Karten möglich.

Folgende städtische Einrichtungen geschlossen:

• das Seniorenbüro bis zum 2. Januar,

• die Stadtbibliothek vom 24. Dezember bis einschließlich zum 2. Januar,

• das Stadtarchiv vom 24. Dezember bis zum 3. Januar sowie

• die Volkshochschule (VHS) vom 23. Dezember bis einschließlich 1. Januar.

• Die Verwaltungsstellen Engelbostel, Kaltenweide und Schulenburg bleiben „zwischen den Jahren“ von Dienstag, 27. Dezember, bis Freitag, 30. Dezember, geschlossen. Ab Dienstag, 2. Januar , gelten wieder die gewohnten Öffnungszeiten.

Das Bürgerbüro und die Kfz-Zulassungsstelle stehen der Bevölkerung in der ersten Kalenderwoche des Jahres 2017 am Sonnabend, 7. Januar, nicht zur Verfügung.

Alle regulären Öffnungszeiten der städtischen Einrichtungen sind unter www.langenhagen.de abrufbar.