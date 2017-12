Kerzen selber drehen

Langenhagen. Die Imkerei-AGs der IGS Süd-Langenhagen und der IGS-List präsentieren

ihre selbst hergestellten Produkte auf dem Weihnachtsmarkt an der Elisabethkirche am

Freitag, 8. Dezember, von 15.30 bis 17 Uhr. Die Kinder haben unter Anleitung ihrer Lehrer Christian Ratsch und Julia Fuhrmann Bienenwachskerzen gedreht und gegossen und sogar auch schon erste Kerzenständer gedrechselt. Zusätzlich zu ihren Produkten bieten sie allen Besuchern des Weihnachtsmarktes eine Mitmachaktion an: Unter Anleitung des Tischlermeisters Johann Mayer können Kerzen selbst gedreht werden.