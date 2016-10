Kiepenkasper

Langenhagen (ok). Zwei Stücke für Kinder sb fünf Jahren laufen am Mittwoch, 30. November, in der Stadtbibliothek Langenhagen. Um 10.30 Uhr läuft "Du bist ja gar kein Ungeheuer". "Die Reise zur Pirateninsel" startet um 15.30 Uhr. Die beiden Stücke dauern zusammen 45 Minuten. Gruppen können sich bitte unter der Telefonnummer (0511) 73 07-97 70. Alle Veranstaltungen sind kostenlos.