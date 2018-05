Verkauf am Sonnabend, 16. Juni, im Jugendtreff Wiesenau

Langenhagen. Die Abteilung Kinder und Jugend der Stadt Langenhagen lädt ein zu einem Kinder- und Jugendflohmarkt auf dem Gelände des Jugendtreff Wiesenau, Fuhrenkamp 3 bis 5. Er wird am Sonnabend, 16. Juni, zwischen 9 und 13 Uhr stattfinden. Beteiligen können sich alle Verkaufslustigen im Alter von sieben bis einschließlich 17 Jahre.Auf dem Kinder- und Jugendflohmarkt gibt es die Möglichkeit, kurz vor den Sommerferien noch einmal das Taschengeld ein wenig aufzubessern.Da bietet es sich doch an, die Kinder- und Jugendzimmer nach Dingen zu durchforsten, mit denen nicht mehr gespielt wird oder aus denen man rausgewachsen ist, wie gebrauchte Spielsachen, Bücher, Brettspiele oder Kinderkleidung.Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es werden einige Tische zur Verfügung stehen, da diese jedoch begrenzt sind, ist es ratsam, eigene Decken oder Tische mitzunehmen, auf denen die Ware präsentiert werden kann.Als Highlight wird es von der Zirkusgruppe Balolino um 11 Uhr eine Aufführung geben, bei der die Artistinnen und Artisten zeigen, was sie in der Zirkusgruppe einstudiert haben.