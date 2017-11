Kinder verkaufen Kekse

Aktion der Zwölf-Apostel-Kita

Langenhagen. Kinder und Eltern des Zwölf-Apostel-Kindergartens verkaufen am Dienstag, 28. November, auf dem Marktplatz am CCL Leckereien für die Vorweihnachtszeit. Marktbesucher, die am Kita-Stand einkaufen, tun auch gleich etwas Gutes. „In diesem Jahr sind leider viele Aktionen des Kindergartens in das Wasser gefallen, weil wir durch den Krippenbau eine große Baustelle vor der Tür haben", sagt Kita-Leiterin Gabriele Hellfeuer, „Dadurch fehlen uns wichtige Einnahmen für unsere jährlichen Ausflüge mit den Kindern. Mit dem Erlös aus dem Marktverkauf können wir zumindest einen Teil der Ausflüge ermöglichen.“