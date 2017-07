Kinderfest

Schulenburg (ok). Ein Schützenfest ist nicht nur etwas für die Großen. So findet beim Sommerfest in Schulenburg ein Kinderfest statt. Der Termin ist am Sonntag, 30. Juli, ab 15 Uhr im Roten Weg.

Unter anderem auf dem Programm: Planwagenfahrten, Autoscooter, Schießbude, Torwandschießen, Gold waschen, Dosenwerfen, Murmelbahnen und Laserschießen. Außerdem gibt es eine Kaffeetafel mit Blasmusik.