Kinderfeuerwehr

Kaltenweide (ok). Die Kaltenweider Kinderfeuerwehr kann starten; die ersten ausgefüllten Anmeldungen hat Kinderfeuerwehrwartin Sandra Köpke beim IWK-Sommerfest entgegen genommen, die auch bei der Feuerwehr in Langenhagen für die Jüngsten zuständig ist. Angesprochen sind alle Kinder zwischen sechs und zehn Jahren. am Mittwoch, 13. September, geht es los; alle 14 Tage treffen sich die Kinder dann am Feuerwehrhaus in Kaltenweide von 17.30 bis 19 Uhr. Wer noch Lust hat mitzumachen, melde sich bitte unter kinderfeuerwehr@feuerwehr-kaltenweide.net.