Kinderkino

Langenhagen (ok). Kinderkino in Wiesenau: Die Flimmerstunde für Kids läuft an den Sonnabenden, 27. Januar, und 24. Februar, jeweils zwischen 16 und 18 Uhr. im Quartierstreff. Eine Anmeldung bei win ist nicht erforderlich; das Kino ist kostenlos. Popcorn gibt es natürlich auch.