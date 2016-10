Kinderkirche

Langenhagen. Zur Kinderkirche lädt die Elisabethgemeinde für Sonnabend, 5. November, um 10 Uhr in der Kirche ein. Das Thema lautet : Auf den Spuren von St. Martin. Wer weiß schon noch etwas über den Mann, der auch heute noch viele Kinder dazu anregt, beim Martinssingen am 11. November in der Hoffnung auf Süßigkeiten von Haus zu Haus zu laufen? Auch dass wir im November Laternelaufen gehen, hängt mit diesem St. Martin zusammen. Die teilnehmenden Kinder können in einem Mitmachtheater vieles über das Leben und die Legende des St. Martins erfahren und natürlich werden auch Lieder für das Martinssingen und Laternelaufen geübt. Dazu gibt es wieder zahlreiche Bastelangebote vom Martinsgänse basteln, über Martinslichter und Ritterschilde gestalten und noch einigem mehr. Die Kinderkirche endet um 12 Uhr.