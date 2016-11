Kinderkirche

Langenhagen. Für Sonnabend, 19. November lädt die Matthias-Claudius-Gemeinde zur Kinderkirche im Gemeindehaus in Krähenwinkel ein.In der Zeit von 10 bis 12 Uhr begeben wir uns auf die gemeinsame Suche nach Engeln auf Erden, basteln, singen und spielen.Eingeladen sind alle Kinder ab fünf Jahren, jüngere Kinder sind in Begleitung von Erwachsenen herzlich willkommen. Anschliessend nach dem Gottesdienst wird die Geschichte vom Krippenspiel vorgestellt und die Rollen an die teilnehmenden Kinder verteilt.