Kinderkirche

Langenhagen. Für Sonnabend, 19. November, lädt die St. Paulus-Kirche lädt alle Kinder ab fünf Jahren zur Kinderkirche ein. Dieses Mal allerdings erst um 16 Uhr. Die Kinder begeben sich gemeinsam mit dem KiKi-Team auf die Spuren von St. Martin - dem Mann, über den Lieder gesungen werden und wegen dem Kinder von Haus zu Haus ziehen und Süßigkeiten sammeln. Aber warum ist dieser Martin so wichtig und was hat er eigentlich gemacht? Bei der Bastelaktion entstehen Tisch-Laternen, die in der dunklen Kirche gleich ausprobiert werden.