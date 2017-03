Kinderkirche

Langenhagen. In der Emmauskirche findet am Sonnabend, 18. März, wieder die Kinderkirche statt. Dieses Mal geht es um Jesus, seine Jünger und was sie miteinander erlebt haben. Rund um dieses biblische Thema wird natürlich gesungen, gebastelt und gespielt. Alle Kinder von fünf bis zehn Jahren sind herzlich eingeladen, jüngere Kinder sind in Begleitung ihrer Eltern ebenfalls herzlich wilkommen.

Beginn ist um 10. 30 Uhr im Gemeindehaus der Emmauskirche, Sonnenweg 17.