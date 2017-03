Kinderkirche

Langenhagen. Kinder können am Sonnabend, 1. April, um 10 Uhr in der Elisabethkirche die Passionsgeschichte nachempfinden. Wie und warum musste Jesus sterben? Was geschah am Osternmorgen? Das Kinderkirchenteam um Pastorin Bettina Praßler-Kröncke lädt Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren ein, einen Ostergarten zu gestalten.