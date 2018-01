Kinderkirche

Langenhagen. Abraham und Lot sind im Streit. Ihre Herden haben nicht genügend Platz.

Wie gehen sie im Streit miteinander um? Wie lösen sie ihr Problem? Um diese Fragen rund um die biblische Geschichte und darum, wie wir heute eigentlich streiten und Probleme lösen,

geht es in der nächsten Kinderkirche in der Emmaus-Gemeinde am Sonnenweg. Kinder zwischen fünf und zehn Jahren sind am Sonnabend, 20. Janaur, von 10.30 bis 12.30 Uhr herzlich zum Kindergottesdienst zum Thema "Ich reiche dir die Hand" eingeladen.