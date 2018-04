Kindernotfälle

Langenhagen. Wie helfe ich Kindern bei Verletzungen, Unfällen und Krankheiten? Auf diese Frage sollten Eltern, Großeltern, Erzieher/innen, Unterrichtende, Tagespflegepersonen und andere Betreuungspersonen blitzschnell die richtige Antwort wissen. Eine Veranstaltung der VHS Langenhagen vermittelt die aktuell empfohlenen Erste-Hilfe-Maßnahmen bezogen auf die speziellen Bedürfnisse von Kleinkindern, Schulkindern und Jugendlichen; durch praktische Übungen werden Unsicherheiten für den Fall des Falles abgebaut. Der Kursus findet statt an den Montagen, 16. und 23. April ,jeweils von 17.45 bis 21.45 Uhr.

Weitere Informationen finden Interessierte im Programmheft oder unter www.vhs-langenhagen.de sowie telefonisch unter (0511) 7307-97 04; Anmeldungen: persönlich in der Geschäftsstelle der Volkshochschule oder per e-mail (info@vhs-langenhagen.de).