Kindertanzen

Langenhagen (ok). Der SC Langenhagen bietet jetzt Kindertanzen für sechs- bis neunjährige Mädchen an. Beginn des Kurses ist am Donnerstag, 10. August, von 17.45 bis 19 Uhr in der Brinker Schule. Nähere Infos unter der Telefonnummer (0176) 31 70 20 99.