Kinotag für Familien

Langenhagen. Die Elia-Kirchengemeinde lädt Kinder und Eltern für Sonnabend, 17. März, um 10 Uhr im Rahmen der bundesweit stattfindenden Aktionswoche "Pro Christ" zum großen Familienkinotag herzlich ein. "Kein anderer Ort ist geeigneter als das Cinemotion an der Walsroder Straße 105", so die Meldung von Uwe Homt aus der Elia-Gemeinde. Zwei kleine Filme von Max Lucado werden gezeigt: „Du bist einmalig“ und „Ich will aber eine grüne Nase“. Geschichten über den Selbst-Wert und über die Selbst-Annahme. Der große Kinotag ist mit Liedern und Spiele geschmückt, so dass Jung und Alt einen tollen Vormittag erleben können. Einlass ist ab 9.45 Uhr, Ende um 12 Uhr. Eintritt ist frei.