Kirchenvorstand in der Emmausgemeinde

Langenhagen. Am Sonntag, 10. Juni, wird um 10 Uhr in der Emmauskirche am Sonnenweg ein besonderer Gottesdienst gefeiert, denn der bisherige Kirchenvorstand wird verabschiedet und der neu gewählte Kirchenvorstand wird eingeführt. Der Emmaus-Chor begleitet den Gottesdienst. Im Anschluss gibt es einen Sektempfang.