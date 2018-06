Kitazirkel feiert

Langenhagen (ok). Unter dem Motto "Sommer, Sonne, Sonnenschain" lädt der Kitazirkel zu seinem zehnjährigen Bestehen ein. Am Sonnabend, 23. Juni, wird zwischen 15 und 18 Uhr in der Krümelkiste am Bahndamm 3bgefeiert. Für jeden Geschmack ist etwas dabei: Sommerolympiade, Fotowand, Glitzertattoos und eine Hüpfburg. Gestaltet werden Ketten, Kappen und Bluemntöpfe. Außerdem gibt es Gegrilltes uns alkoholfreie Cocktails.