Klasse gehalten

Langenhagen (ok). Sie haben es doch noch geschafft. Die Basketballer des SC Langenhagen sicherten sich mit einem 78:75 (34:36)-Sieg gegen die BG 74 Göttingen doch noch den Klassenerhalt in der zweiten Regionalliga West. Der Erfolg gegen die Universitätsstädter aus Südniedersachsen war der siebte in Folge.