Klassiker im Mittelpunkt

Langenhagen (ok). Es sind die Klassiker, die dieses Mal im Mittelpunkt stehen. Die Weihnachts- und Jahreswendeausstellung 2017/18 in der Galerie Depelmann an der Walsroder Straße 305 wird am Sonntag, 3. Dezember, zwischen 11 und 16 Uhr eröffnet und läuft bis zum 3. Februar. Die Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag zwischen 10 und 18.30 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 16 Uhr.