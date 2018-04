Klassiker mit James Dean

Langenhagen (ok). Ein Kult-Klassiker mit James Dean steht auf dem Programm. "Denn sie wissen nicht, was sie tun" heißt es bei der nächxten Vorstellung des Seniorenkinos. Termin ist am Donnerstag, 24. Mai, ab 10 Uhr im Cinemotion.Karten zum Nulltarif gibt es – solange der Vorrat reicht – ab Donnerstag, 26. April, in der HAZ/NP/ECHO-Geschäftsstelle.