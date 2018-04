Kleiderspenden

Langenhagen. Für Sonnabend, 21. April, findet bittet das DRK in Langenhagen wieder um Kleiderspenden. In der Kernstadt sind folgende Sammelstellen eingerichtet: Seniorenheim Bachstraße, Bachstraße 24, DRK-Begegnungsstätte, Kastanienallee 10, Kreuzung Kurt-Schumacher-Straße/Hindenburgstraße (DRK-Fahrzeug) In der Zeit von 10 bis 12 Uhr werden dort die Spenden entgegen genommen. Neu ist in diesem Jahr die Sammelstelle im Seniorenheim Bachstraße. Diese haben sich freundlicherweise bereit erklärt, die Kleiderspenden entgegen zu nehmen. Je nach Wetterlage wird dies entweder auf dem Hof oder in den Räumlichkeiten im Erdgeschoss stattfinden. In jedem Fall wird es für die Spender im Seniorenheim Bachstraße Kaffee und Kaltgetränke geben.