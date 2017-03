Kleiderstube des DRK

Engelbostel. Weniger Schließtage als angekündigt sind in der DRK-Kleiderstube an der Wilhelm-Hirte-Straße vorgesehen. Nur in der Woche nach Ostern, vom 18. bis 20. April, ist geschlossen. Auch am Donnerstag, 6. April, ist geschlossen, weil die DRK-Helfer bei der Blutspende im Dorfgemeinschaftshaus, Kreuzwippe 1, tätig sind.