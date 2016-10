Kleidertausch

Langenhagen. Alle Interessierte sind herzlich eingeladen, am Kleidertauschnachmittag im Mehr-Generationen-Haus Mütterzentrum an der Konrad-Adenauer-Straße teilzunehmen. Termin: Sonnabend,12. November, von 15 bis 18 Uhr. Es können bis zu zehn Teile an Kleidung mitgebracht werden. Bei Kaffee und Kuchen kann die schöne Atmosphäre geschnuppert und Kontakte geknüpft werden.