Kleine Gebete für kleine Kinder

Laternenumzug in der Eliagemeinde

Langenhagen. Freitags (außer in den Schulferien) findet der Eltern-Kind-Kreis von 9 bis 10.30 Uhr in der Eliagemeinde an der Konrad-Adenauer-Straße 33 statt. Kinder bis drei Jahre und Eltern sind herzlich eingeladen.Winkie-Bär erzählt kurze Geschichten über sich und Gott. Kinder und Eltern lernen Lieder, Fingerspiele, kleine Gebete. Ein kindgerecht ausgestattetes Zimmer sowie ein Spielplatz mit Sandkasten, Babyrutsche tragen der guten Atmosphäre bei. Ein gemeinsamer Laternenumzug findet am Donnerstag, 10. November, um 16.30 Uhr statt. Weitere Informationen gibt Edit Szilágyi, Telefon 0172 53 79 867.