Kleiner Stau möglich

Engelbostel-Schulenburg. Am Sonnabend, 10. Juni, findet auf der MTV-Sportanlage am Stadtweg ein großes Fußballturnier statt. Über 2.000 Personen werden erwartet, die in 50 Bussen an- und abreisen. Daher kann es morgens von 7 bis 9 Uhr und abends von 16 bis 18 Uhr zu Behinderungen in den Straße Klusmoor und Kirchstraße geben. Die Verkehrswege sind mit der Polizei und der Feuerwehr abgestimmt und der Verkehr wird entsprechend geregelt.