Klönen und Spiele

Langenhagen. Das DRK Langenhagen macht ein Angebot am frühen Abend. Hier soll gemeinsam geklönt und gespielt werden, aber es werden auch Vorträge und ähnliches angeboten. Gestartet wird dieses Angebot am Mittwoch, 14. Juni, um 18.30 Uhr. An diesem Abend stehen Klönen und Spiele im Mittelpunkt.