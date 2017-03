Klönschnack beim NVL

Langenhagen. Der “Klönschnack im Turm” zu dem Thema “Mehlschwalben, Mauersegler und Co – wie können wir unseren heimischen Mauerbrütern helfen?” wird bereits am Montag, 3. April, um 19.30 Uhr im Wasserturm an der Stadtparkallee stattfinden. Am Oertzeweg gibt es schon Nisthilfen, weitere Nistmöglichkeiten wären wünschenswert. Die Veranstaltung ist kostenfrei, interessierte Gäste sind herzlich willkommen.