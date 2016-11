Kochen für Paare

Langenhagen. Unter dem Motto „Liebe geht durch den Magen“ können Paare in einem VHS-Kochkurs am Mittwoch, 9. November, in der Zeit von 17.45 bis 21.30 Uhr gemeinsam ein Überraschungsmenü kochen.

Anmeldung ist in den VHS-Geschäftsstellen an der Stadtparkallee oder an der Konrad-Adenauer-Straße 17 oder per E-Mail info@vhs-langenhagen.de möglich.