Königliche kommen

Langenhagen (ok). Die Königlichen sind wieder zu Gast in der Flughafenstadt. Und zwar vom 24. bis 28. Juli beim SC Langenhagen. Real Madrid Foundation Clinics Germany – so der offizielle Titel der Fußballschule dsr Königlichen für sieben- bis 14-jährige Kicker. Professionelle Trainer analysieren das Spiel, arbeiten an den Schwächen und fördern mit modernsten Trainingsmethoden das Potenzial. Das Programm ist breit gefächert – reicht von Teamgeist-Bildung bis hin zur bewussten Ernährung. Trikotset, Trainingsball und Trinkflasche sind im Preis enthalten. Mehr infos und Anmeldung unter www.sclfussball.de/real-madrid-zu-gast-beim-sc-langenhagen/.