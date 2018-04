Königsessen im Festzelt

Godshorn. Das diesjährige Godshorner Volks- und Schützenfest findet vom Freitag, 15. Juni, bis Sonntag, 17. Juni auf dem Parkplatz am Le-Trait-Platz statt. WIe in den vergangenen Jahren wird am Sonntag um11 Uhr zum öffentlichen Gottesdienst im Festzelt eingeladen. Ab 12 Uhr wird das Königsessen serviert: Hochzeitssuppe, Pfefferbraten mit Kaisergemüse und Kartoffeln, Schokoladenpudding mit roter Grütze. Essenmarken können zum Preise von 13 Euro pro Erwachsener und sieben Euro pro Kind bis zwölf Jahre vom 7. Mai bis 8. Juni im Schreibwarenfachgeschäft Monika Frommeyer, Alt-Godshorn 86, gekauft werden.