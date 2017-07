Kompetent bei Stress

Anleitung im VHS-Bildungsurlaub

Langenhagen. Erschöpfungszustände vermeiden und Widerstandskräfte stärken sind lernbar und anwendbar bei steigenden beruflichen und privaten Anforderungen. In einem VHS-Bildungsurlaub gibt es Anleitung, um mit der eigenen Energie bewusst umzugehen, ohne sich zu überfordern und ein gesundes Gleichgewicht zu finden. Der Bildungsurlaub ist buchbar von Montag, 9. Oktober, bis Mittwoch, 11. Oktober, jeweils von 9 bis 16.30 Uhr. In der angenehmen Atmosphäre des Langenhagener Eichenparks betrachten die Teilnehmer den Stress mit Abstand, erfahren Wissenswertes, lernen neue Strategien und verschiedene Entspannungstechniken zur Stressbewältigung kennen.Anmeldungen: persönlich in der VHS-Geschäftsstelle an der Stadtparkallee oder per E-Mail info@vhs-langenhagen.de.