Konzept für Krähenwinkel

Ortsratssitzung am 23. November

Krähenwinkel (ok). Viele öffentliche Gebäude in Krähenwinkel sind vor mehr als 40 Jahren errichtet worden. Für CDU und FDP im Ortsrat hat die konzeptionelle Planung in der Ortsmitte von Krähenwinkel deshalb durchaus Priorität. So fehlen beispielsweise an der Grundschule Räume, das vorhandene Lehrerzimmer sei zu klein, die sanitären Anlagen nicht ausreichend. Die Beschlüsse des Kinderrats vom 27. Oktober sollten berücksichtigt werden; die Mädchen und Jungen hatten sich mehr Grün und einen Mini-Bolzplatz gewünscht. Darüber hinaus sind Räume zur nachschulischen Betreuung wichtig, und auch die Mehrzweckhalle soll auf den Prüfstand kommen. Sanierung oder Neubau ist die Frage? Für die Wiesenstraße soll ein Verkehrskonzept erarbeitet werden; es wird an eine Fahrradstraße gedacht. Und auch altersgerechtes Wohnen ist ein Thema. Diskutiert wird das Ganze in der Ortsratssitzung am Donnerstag, 23. November, ab 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Krähenwinkel. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung findet wie immer eine Einwohnerfragestunde statt.