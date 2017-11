Konzert der Extraklasse

Kaltenweide (ok). Premiere in der Freien Evangelischen Gemeinde (FeG) international in Kaltenweide am Erlengrund: Ein Adventskonzert der Extraklasse läuft dort am Sonntag, 3. Dezember, ab 15 Uhr. Konzertpianistin Ekaterina Popova aus Kaltenweide wird mit einigen ihrer Klavierschüler auftreten. Und im zweiten Teil tritt dann Hiroto Yashima auf, der die erste Violine in der NDR-Radiophilharmonie spielt. Der Eintritt ist frei, über eine freiwillige Spende würde sich die FeG sehr freuen.