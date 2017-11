Konzert der Kantorei

Langenhagen (ok). Das wird eine hochkarätige Veranstaltung: Die Kantorei der Elisabethkirche, der Projektchor des Kirchenkreises Burgwedel-Langenhagen und die Kammersymphonie Hannover sowie diverse Solisten laden für Sonntag, 3. Dezember, um 17 Uhr zum Kantoreikonzert in die Elisabethkirche ein. Zu hören sind das Weihnachtsoratorium, op. 12 sowie "Nun komm der Heiden Heiland" von Johann Selbastian Bach. Der Eintritt liegt bei 18 Euro; Schüler und Studenten zahlen zwölf Euro. Karten gibt es beim "Rosenkavalier" an der Walsroder Straße 143; die Vorverkaufsgebühr liegt bei einem Euro.