Konzert mit Solarjet

Kaltenweide (ok). Konzert in der Freien Evangelischen Gemeinde am Erlengrund 8 in Kaltenweide am Freitag, 6. Oktober. Solarjet kommt; der Eintritt ist kostenlos. Um eine freiwillige Spende wird gebeten. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr.