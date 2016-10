Kostenloses Training

Langenhagen. Am Freitag, 4. November, findet von 15 bis 16 Uhr kostenloses Fußballtraining in der Brinker Schule an der Angerstraße 12 für Mädchen im Alter von sechs bis 13 Jahren statt. Bei Interesse einfach mal vorbeischauen. Fragen beantwortet Trainer Ingo Schmeißer unter der Telefonnummer (0176) 32 26 25 82.