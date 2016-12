Krabbelgottesdienst

Neues Angebot für Kleinstkinder in Martinskirche

Engelbostel-Schulenburg. Die Martinskirchengemeinde macht etwas Neues. „Schon seit einem Jahr kommt unser Pastor Rainer Müller-Jödicke regelmäßig in unsere Martinskrippe“, erläutert Kita-Leiterin Frauke Kiel. „Jetzt wollen wir vierteljährliche Krabbelgottesdienste in unserer Martinskirche feiern!“ Am Freitag, 9. Dezember um 16 Uhr seien alle Kleinkinder zwischen bis drei Jahren aus Engelbostel und Umgebung für eine zehnminütige Andacht in die Martinskirche eingeladen. „Wir singen ein Lied, beten und sehen und hören eine Adventsgeschichte, danach bleiben wir noch im Gemeindehaus für eine Tasse Kakao zusammen“, erklärt die Pädagogin.