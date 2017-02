Krähen-Cup

Kaltenweide (ok). Die U 10 des TSV Krähenwinkel(Kaltenweide hat Teams aus Nah und Fern zum Krähen-Cup eingeladen. Mit dabei sind Mannschaften des SSV Thönse, des SC Langenhagen, des SC Wedemark, des TSV Godshorn, des DJK Sparta und des SV Resse, aber auch Kicker aus Enzen und Harsum. Los geht es am nächsten Sonnabend, 4. März, um 14 Uhr in der Kaltenweider Sporthalle. Für Kaffee und Kuchen ist natürlich gesorgt.