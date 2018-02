Krähen im Test

Krähenwinkel. Ein Härtetest steht dem Fußball-Landesligisten TSV Krähenwinkel/Kaltenweide am Wochenende bevor. Das Team von Trainer Ingo Trebing wird ein

Freundschaftsspiel gegen einen Oberligisten bestreiten. Eine willkommene Partie,

schließlich musste der für letztes Wochenende geplante Test gegen den TSV Stelingen

abgesagt werden. Große Teile der Stelinger Mannschaften waren durch eine Grippe

nicht einsatzfähig. Nun geht es für den TSV KK am Sonntag, 4. Februar um 12.15 Uhr

gegen den MTV Eintracht Celle. Die Eintracht ist im letzten Sommer in die Oberliga

aufgestiegen und bereitet sich nun auf den Kampf um den Klassenerhalt vor. Das Spiel

zwischen den Rot-Blauen und dem MTV findet auf dem Kunstrasenplatz der Universität

Hannover, Am Moritzwinkel, in Herrenhausen statt.